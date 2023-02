Schianto sulla Castellana, dopo l’impatto l’auto finisce in una scarpata

Dopo lo schianto finisce nella scarpata. Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente avvenuto questo pomeriggio lungo la Provinciale Castellana tra Lugagnano e Castellarquato. Due auto, per motivi da chiarire, si sono scontrate: in seguito all’impatto, una delle due auto è uscita di strada finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno raggiunto gli occupanti liberandoli dall’abitacolo e riportandoli a livello della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Quattro le persone coinvolte nel sinistro, ma solo una di loro è stata condotta al pronto soccorso di Piacenza in condizioni non gravi.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.