Serie B – Scherzo di Carnevale al cardiopalma; i Fiorenzuola Bees vengono beffati nel finale da Virtus Imola

Per la 20° Giornata del Campionato Serie B Girone C Old Wild West 2022/2023 i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti ospitano al PalArquato Virtus Spes Imola in una sfida importante in chiave campionato.

La cronaca del match

Preti con 5 punti personali prova a dare il primo slancio ai Bees, ma Mladenov con la tripla in transizione consegna il vantaggio ad Imola al 3’. 7-8.

Magagnoli è letteralmente ‘’on fire’’ nel primo quarto, riuscendo a trovare un canestro senza alcun ritmo per il 9-15 al 6’, con Galassi a bruciare nuovamente la retina da 3 punti e a doppiare i Bees. 9-18 e timeout per coach Galetti.

In uscita dal timeout Preti prima inventa il fade away, poi sfrutta il cioccolatino di Pederzini. 13-18 e timeout questa volta per coach Regazzi al 7’.

Fiorenzuola ricuce il gap grazie a una buona difesa ed all’energia di Ricci, trovando il sorpasso con la penetrazione mancina di Giacchè. 19-18. Imola però è brava nel finale a recuperare energie e verve, trovando un buon 19-23 sulla sirena grazie ai due punti sotto canestro di Morara.

Due triple consecutive dalla punta di Ricci incendiano un PalArquato gremito, ma Imola gioca con percentuali dal campo altissime e trova in Aglio la tripla del 31-38 al 16’ con un clamoroso 8/14 da 3.

Carta inchioda la schiacciata in contropiede del 31-42, con Fiorenzuola che sembra sbandare sulla tripla seguente di Magagnoli; Preti e Casagrande la fanno tornare a contatto con 5 punti dall’angolo che sembrano aria per i polmoni dei Bees. 36-45 e timeout Imola al 19’.

Sul triangolo Magrini – Pederzini – Preti le squadre vanno all’intervallo, con Imola in vantaggio con un’ottima prestazione per 38-47.

Secondo tempo

Imola continua a incendiare la retina da 3 punti anche ad inizio secondo tempo, con le triple di Mladenov e Magagnoli che la portano ad un irreale 11/18 dall’arco ed al 42-53 al 23’.

Giacchè con una zingarata in terzo tempo e Ricci con una grande difesa e contropiede riportano i Bees al -7 sul 46-53, costringendo coach Regazzi al timeout pieno per fermare l’ondata gialloblu al 24’.

Ricci recupera un altro pallone e inchioda la schiacciata del 54-58 al 27’; si incendia il PalArquato, con Preti che riporta i Bees al -1.

La partita cambia letteralmente inerzia, con Casagrande che di pura voglia realizza un gioco da 3 punti che consegna il primo vantaggio dopo una eternità ai Fiorenzuola Bees. 63-62 al 29’.

Ad inizio dell’ultimo quarto Re realizza 3 canestri consecutivi ricacciando indietro il tentativo della Virtus Imola di tornare a contatto. 71-66 al 32’.

Pederzini dispensa un altro cioccolatino per Casagrande che deve solo appoggiare con il lay-up al 35’ (74-70), ma Galassi conferma tutta la sua furbizia e bravura e con 5 punti gira nuovamente il match in favore dei gialloneri di Imola. 74-75 e timeout Fiorenzuola.

I Bees sembrano piantarsi sui pedali, mentre Imola con 4 tiri liberi costruisce un margine importante con 5 lunghezze. Ricci trova acqua nel deserto con il semigancio del -3, Preti conduce i Bees al -1 con il reverse sull’ennesimo assist di Pederzini. 79-80 ad inizio ultimo minuto.

Galassi si dimostra decisivo con un terzo tempo, resistendo al contatto e segnando fuori tempo (79-82 a 26 secondi dal termine), con la sfida che si chiude 83-85 in favore di Virtus Spes Imola.

Fiorenzuola Bees vs Virtus Imola 83-85

(19-23; 38-47; 65-62)

Fiorenzuola Bees: Casagrande 15; Re 6; Devic ne; Caverni 4; Pederzini 10; Giacchè 9; Giorgi 2; Preti 22; Biorac ne; Bettiolo ne; Ricci 14; Magrini 1. All. Galetti

Virtus Spes Imola: Mladenov 21; Galassi 17; Carta 8; Dalpozzo ne, Aglio 7; Morara 9; Magagnoli 16; Soliani; Neri ne; Milovanovic 7. All. Regazzi