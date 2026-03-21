Mente ai carabinieri: “Non ho la patente perché l’ho persa” ma in realtà gli era stato negato il rinnovo: denunciato 57enne

I controlli del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda fanno emergere che il documento era in Motorizzazione: contestata anche la guida con patente sospesa.Pensava probabilmente di cavarsela dicendo di aver smarrito la patente, ma i controlli successivi del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda hanno fatto emergere una realtà diversa.

Un 57enne residente a Piacenza è stato denunciato dai carabinieri per false attestazioni, dopo essere stato fermato alla guida di una vettura nel corso di un servizio di controllo del territorio. Il fatto risale al 2 marzo 2026, quando i militari del Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno sottoposto l’uomo a un controllo stradale.

In quel momento il conducente avrebbe dichiarato di non avere con sé la patente, sostenendo di averla smarrita. Per questo motivo gli era stata contestata la violazione prevista dall’articolo 180 del Codice della strada, con l’invito a presentare successivamente il documento.

Nei giorni successivi l’automobilista avrebbe presentato presso la Questura di Piacenza la denuncia di smarrimento della patente, ma gli ulteriori accertamenti svolti dai carabinieri hanno consentito di ricostruire un quadro ben diverso.

Secondo quanto emerso, la patente non risultava affatto smarrita: il documento si trovava infatti negli uffici della Motorizzazione di Piacenza, in seguito al mancato superamento di visite mediche nel settembre del 2025 collegate a un precedente procedimento amministrativo per guida in stato di ebbrezza contestatogli dalla Polizia Stradale di Guardamiglio.

Da qui la denuncia all’Autorità giudiziaria per false attestazioni. Al 57enne è stata inoltre contestata la violazione di essere stato sorpreso alla guida nonostante la sospensione della patente per temporanea mancanza dei requisiti fisici.

I carabinieri hanno anche inoltrato la segnalazione alla Prefettura di Piacenza per gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza, compresa la possibile revoca definitiva del titolo di guida. La documentazione ritenuta falsa è stata sequestrata e trasmessa all’Autorità Giudiziaria.

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