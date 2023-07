Droga in pieno giorno ai giardini e i residenti chiamano la polizia, spacciatore tenta la fuga ma viene arrestato

Movimenti strani, in pieno giorno, nei giardini di via Foresti. E così alcuni residenti, stanchi e indignati, chiamano la polizia, convinti di aver appena assistito a una compravendita di droga, in pieno giorno, in un parco dove dovrebbero giocare i bambini. Indignazione più che giustificata, intuizione corretta.

In particolare il fulcro dello smercio sembrava essere un uomo: diverse persone si avvicinavano a lui e dopo “essersi toccati le mani” si allontanavano.

E lui restava lì, ad attendere il prossimo cliente. La polizia ha preso molto sul serio la segnalazione dei residenti, tanto da inviare sul posto una pattuglia in borghese. Quest’ultima si è appostata e in occasione della successiva cessione di droga gli agenti sono usciti allo scoperto.

Lo spacciatore, a quel punto, ha tentato la fuga lungo le vie intorno ai giardinetti. La questura aveva però allertato anche le volanti, pronte a intervenire. E infatti la fuga del pusher è durata solo pochi metri. L’uomo è stato arrestato e la cocaina che aveva con sé sequestrata.