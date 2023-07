Addio a Roberto Spinola, sindaco di Podenzano e Ponte dell’Olio: “Attentissimo alle esigenze dei suoi cittadini”

Comunità di Podenzano e Ponte dell’Olio in lutto, così come tutta la provincia piacentina. Si è spento all’età di 76 anni (avrebbe compiuto 77 anni domani) Roberto Spinola. Spinola ha ricoperto la carica di sindaco di Podenzano dal 1985 al 1992. Dopo essersi trasferito a Ponte dell’Olio, Spinola era stato primo cittadino per dieci anni, dal 2004 al 2014.

Tanti gli attestati di cordoglio.

“Il Podenzano Calcio piange la scomparsa di Roberto Spinola. Non tutti lo sanno, ma Roberto, oltre ad essere stato per 7 anni Sindaco del Paese, negli anni ’60 è stato anche protagonista con la maglia rossoblu. Eclettico attaccante era titolare nella formazione che nel ’66/’67 raggiunse la prima storica promozione nel campionato Regionale di Prima Categoria. Nel “Pode” Roberto ha disputato 34 presenze segnando 9 reti. Anche in campo non ha mai mancato di mostrare la sua spiccata personalità”.

“Un caro ricordo di Roberto Spinola che da sindaco di Ponte dell’Olio mi è sempre stato vicino con la sua esperienza e i suoi consigli. Era attentissimo alle esigenze dei suoi cittadini e viveva la sua esperienza amministrativa in modo intenso per tutta la giornata. Mi mancherà”. Scrive Francesco Rolleri, presidente di Confindustria.