Serie B – Assigeco Piacenza-Fortitudo Agrigento: termina il primo tempo con i siciliani avanti (43-45) LIVE

Tutto pronto dal “PalaBanca” per l’esordio stagionale dell’UCC Assigeco Piacenza. Per la 1^ giornata della Serie B Nazionale Girone A, i biancorossoblu ricevono nel proprio fortino la Moncada Energy Agrigento. Palla a due fissata alle ore 18:00.

Al termine di un mese di preparazione giudicato positivo da coach Humberto Manzo, l’Assigeco si accinge a cominciare questa stagione con l’obiettivo di fare bene e riprendersi sul parquet quella Serie A2 abbandonata la scorsa primavera.

In ogni caso, l’esordio è tutt’altro che semplice per capitan Poggi e compagni, orfani del play Mazzucchelli (out per tendinopatia achillea). Agrigento è parimenti una squadra con grandi aspettative per la stagione e, tra le sue fila, all’interno di un roster di assoluto livello, può contare anche sull’apporto dell’ex capitano Assigeco Lorenzo Querci.

La partita

Secondo tempo

Primo tempo

Secondo quarto

Agrigento in vantaggio con Grani (28-27). Tenta l’appoggio a canestro Pepper, ma trova il fallo di Martini (2/2 e 29-28). Poi, tripla di Cagliani che fa 8 quest’oggi (29-31). Pepper lancia Ferraro che trova il pari (31-31). Tripla allo scadere dei 24 secondi del solito Cagliani che va in doppia cifra (31-34). Pepper ci prova con un’azione personale e segna il canestro che vale il 33-34. Orreco trova uno spiraglio dalla distanza e trova il massimo vantaggio per i siciliani (33-37). Pepper trova un fallo importante e va in lunetta (2/2 e 35-37). Impeccabile fino ad ora l’italoamericano dalla lunetta. Tripla di Calbini in transizione (39-41). Azione formidabile di Pepper che prima ruba e poi segna i due punti che valgono il momentaneo pareggio (41-41). Si sblocca la leggenda di Agrigento Chiarastella (41-43). Valesin risponde a Querci e il primo tempo termina sul 43-45 a favore dei siciliani. Da segnalare tra i biancorossoblu la prestazione realizzativa di Dalton Pepper, autore di 15 punti con 5/10 dal campo ma impeccabile in lunetta. Anche tra le fila dei siciliani solo Cagliani in doppia cifra (13 punti con 3/4 dalla distanza).

Primo quarto

Manzo inizia con Calbini, Valesin, Pepper, Poggi, Pirani. Cagnardi risponde con Cagliani, Querci, Di Sibio, Chiarastella e Martini. Avvio fisico ma equilibrato. Dopo due primi Assigeco avanti 5-4. Tripla di Pepper che porta Piacenza sul +4 (8-4). Muove bene la palla la squadra di Manzo: Pepper libera la tripla di Valesin che segna (11-7). Assigeco super dalla distanza: Calbini trova il canestro da tre (14-7). Calbini la alza per Pirani che appoggia a canestro (16-10). Cagliani fa 2/2 ai liberi e accorcia per Agrigento (16-12). Tripla di un Di Sibio particolarmente ispirato dalla distanza e Agrigento di nuovo sotto (16-15). Bomba di Calbini (19-15). Va in lunetta Viglianisi per Agrigento (2/2 e 19-17). Tentativo dalla distanza per Fiorillo che trova solo il ferro: a rimbalzo fallo di Ferraro che manda Carta in Lunetta. Subito dopo tripla di Ferraro che consente all’Assigeco di tornare ad allungare (22-18). Fallo che manda Ferraro in lunetta (2/2 e 24-20). Tripla per Querci che accorcia e chiude il primo quarto (24-23). Serie B – Prima palla a due dell’anno per l’Assigeco Piacenza: al “PalaBanca” arriva Agrigento

