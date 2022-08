Tentano il furto in azienda ma scatta l’allarme, due persone bloccate al termine di un inseguimento

Tentano il furto in un’azienda, due persone fermate. I fatti sono accaduti intorno alle 3 quando le telecamere di sorveglianza di un’azienda in città hanno registrato un movimento. Scattato l’allarme presso Metronotte Piacenza, con cui l’azienda è collegata, nel giro di qualche minuto la guardia giurata era sul posto. Alla vista della divisa, due individui che in quel momento erano vicini alla sbarra d’ingresso sono risaliti in auto e partiti per darsi alla fuga.

La polizia è intervenuta celermente raggiungendo i fuggitivi grazie alle coordinate di spostamento fornite in diretta dalla Centrale Operativa di Metronotte Vigilanza.

L’auto di Metronotte, coadiuvata da una seconda pattuglia, ha inseguito i fuggitivi da via del Commercio zigzagando per varie vie fino a costringerli in via Caduti sul Lavoro, dove la Polizia ha fermato i due soggetti per le procedure di rito, coadiuvati da una pattuglia della Guardia di Finanza. Ovviamente non c’è stato il tempo perché i malintenzionati potessero asportare qualcosa o arrecare danni, grazie alla velocità d’intervento di tutti.