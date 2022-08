Tamponamento tra due auto e un furgone sulla via Emilia a Montale, due feriti e viabilità in tilt

Tamponamento coinvolge tre vetture sulla via Emilia Parmense, traffico in tilt. Il tratto coinvolto è quello che collega Montale a Pontenure. Per cause da chiarire due auto e un furgone si sono scontrati, un tamponamento piuttosto violento in seguito al quale le due auto sono cadute nel canale a lato della carreggiata: feriti i due conducenti. Uno dei due, non riuscendo a uscire dall’abitacolo, è stato liberato dai vigili del fuoco. I soccorsi dei sanitari del 118 e l’intervento di recupero dei vigili del fuoco ha reso necessaria la chiusura del tratto interessato con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Sul posto la polizia locale e la polizia stradale.