Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio riparte da Scandicci con un successo al tiebreak

A Scandicci è stata una vera battaglia e la Pallavolo San Giorgio ne esce vincitrice. Nella prima giornata del girone di ritorno le piacentine conquistano una preziosa vittoria in rimonta al tiebreak sul campo della giovane Savino Del Bene, iniziando nel migliore dei modi la seconda parte di stagione e proseguendo la marcia salvezza.

Cinque atlete in doppia cifra (They, Sesenna, Cornelli, Cossali e Martinelli) e grande prova a muro con 18 block vincenti. Per la squadra di coach Matteo Capra è il terzo tiebreak consecutivo dopo quelli con Valdarno e Riccione.

I primi due set sorridono a Scandicci, che si impone due volte 25-22 al termine di parziali equilibrati. Dal terzo set arriva però la reazione della San Giorgio, che accorcia vincendo 25-23 e poi completa la rimonta nel quarto parziale, ancora 25-23, trascinata da capitan They.

Nel tiebreak la Sangio parte forte, allunga fino al 6-11 e chiude 10-15 con una Cornelli decisiva, conquistando due punti fondamentali.

“Portiamo a casa due punti importanti – commenta il ds Massimo Gregori – dopo essere stati sotto 2-0. Non è stata una grande partita, con troppi alti e bassi, ma il tiebreak è stato giocato molto bene. Continueremo a lavorare per crescere”.

Nel prossimo turno, sabato 14 febbraio, la Pallavolo San Giorgio tornerà in casa al palazzetto di viale Repubblica per sfidare la Montesport.

Pallavolo Scandicci – Pallavolo San Giorgio 2-3

(25-22 25-22 23-25 23-25 10-15)

Pallavolo Scandicci: Grossi, Bernardeschi 5, Scagnetto 1, Menon 11, Cacciatore 23, Mencarelli (L), Arcangeli, Stoppioni, Grimaldi, Savioli 8, Buchynska, Massaglia 8, Omonayan 23. All. Chirichella.

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 14, They 16, Cornelli 12, Caviati, Bassi 7, Gilioli 1, G. Galelli (L), Lunardini, Pratissoli 2, Cossali 11, Bresciani 4, Martinelli 12. L. Galelli (L). All. Capra.

Classifica

Ravenna 35 punti; Ripalta Cremasca 34; Osgb Campagnola 33; Valdarno 29; Bologna 24; Fantini Folcieri Ostiano 23; Montesport 18; Centro Volley Reggiano, Forlì, Pall. San Giorgio, Riccione 16; Cesena 11; Moma Anderlini 10; Pall. Scandicci 6.

