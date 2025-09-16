Eccellenza, Piro regala I 3 punti al Fiorenzuola. Brescello Piccardo superato di misura al “Pavesi”

16 Settembre 2025 Redazione Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
centra in pieno Giaroli in uscita.

La Brescello Piccardo non sta a guardare e al 72’ costruisce una grande occasione dalla sinistra, con lo scarico per Notari che trova il tiro pericolosissimo del centrocampista reggiano, ma Malagoli nella selva di gambe davanti a lui trova un grande intervento di pura reattività.

Al 76’ La Vigna con un destro a giro sul secondo palo costringe al grande intervento Giaroli, ma la partita rimane estremamente aperta nel finale. Nei 4 minuti di recupero si segnalano diversi calci piazzati, ma sull’ultimo alito di speranza della Brescello Piccardo al 94′ la difesa rossonera respinge. Finisce 1-0 per i ragazzi di Mister Araldi.

3° Giornata Campionato Eccellenza Emilia Romagna Girone A 2025/2026

U.S. Fiorenzuola vs Piccardo Brescello 1-0

U.S. Fiorenzuola: Malagoli; Dellagiovanna; Macchioni (59’ Pertica); La Vigna; Varoli; Zucchini ©; Caradonna (84′ Benedetti); Postiglioni (46’ Pinelli); Piro; Scarlata (75’ Censi); Morrone (59’ Bandaogo). All. Araldi. A disposizione: Cantoni; Borrelli; De Simone; Lori.

Piccardo Brescello: Giaroli; Buffagni (73’ Corbelli); Binini (80’ Rossi); Fanti; Mastaj; Fomov; Iodice; Bouhali (59’ Notari); Cocconi ©; Rizzi (65’ Marconi); Zaccariello A. (59’ De Luca). All. Fontana. A disposizione: Aimi; Brevini; Contini; Bicaku.

Arbitro: Battilani da Imola – Assistenti: Lauriola da Bologna e Marasco da Bologna

Reti: 8’ Piro (F)

Note: Recupero: 5’ e 4′  – Ammoniti: Postiglioni (F); Morrone (F); Buffagni (B); Iodice (B); Fontana (B); Cocconi (B); Corbelli (B); Zucchini (F); Pinelli (F) – Calci d’Angolo: 5-2

