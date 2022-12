Tempo di Natale, ecco tutte le celebrazioni presiedute dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto

Queste sono le celebrazioni del tempo di Natale presiedute dal vescovo mons. Adriano Cevolotto a Piacenza e a Bobbio:

Sabato 24 dicembre, in Cattedrale a Piacenza alle ore 22.30 veglia di preghiera; alle ore 23.00 Messa della notte di Natale.

Domenica 25 dicembre alle ore 8.30 il Vescovo presiede la messa alla Casa circondariale delle Novate; alle 11.00 è in Cattedrale per la Messa del giorno di Natale. Alle ore 17.30 nella Concattedrale a Bobbio presiede i secondi vespri e la messa del giorno di Natale.

Lunedì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, alle ore 18.30 celebrazione eucaristica in Cattedrale in memoria del beato Secondo Pollo.

Sabato 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, alle ore 18.30 in Cattedrale, celebrazione eucaristica e canto dell’Inno “Te Deum” in ringraziamento per l’anno trascorso.

Domenica 1° gennaio, solennità di Maria SS. Madre di Dio e Giornata mondiale della pace, alle ore 11.00 in Cattedrale presiede l’eucaristia. Alle ore 17.30 secondi vespri e celebrazione eucaristica nella Concattedrale di Bobbio.

Venerdì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, il Vescovo celebra alle 11.00 in Cattedrale la “Messa delle genti” animata in collaborazione con la Migrantes diocesana. Sono attese tutte le comunità etniche presenti in Diocesi. Al termine, benedizione dei bambini.