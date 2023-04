Edificio in fiamme a Rottofreno, oltre venti vigili del fuoco impegnati fino a notte fonda

Edificio in fiamme a Rottofreno. E’ stato necessario anche l’intervento di una squadra di vigili del fuoco dalla provincia di Pavia per domare li vasto incendio che ieri sera ha interessato un’abitazione nella zona di Rottofreno. In tutto sono stati 22 i pompieri al lavoro. Le fiamme sono divampate dal tetto estendendosi lungo un’ampia superficie anche a causa del forte vento che ha imperversato nel corso della notte. Condizioni che hanno complicato non poco il lavoro dei pompieri.

Un lavoro lungo e impegnativo per i vigili del fuoco che hanno lavorato fino a notte inoltrata per estinguere il rogo. Ancora da accertare le cause precise, non è da escludere un malfunzionamento della canna fumaria che ha portato l’edificio a essere avvolto dalle fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. I danni, invece, paiono essere ingenti: come detto il vento ha favorito il rapido propagarsi delle fiamme che hanno intaccato una superficie ampia della struttura.

Per velocizzare le operazioni i vigili del fuoco sono intervenuti in forze. Come detto ben 22 i pompieri schierati, con l’ausilio di una squadra di colleghi intervenuta dalla vicina provincia di Pavia. Edificio in fiamme a Rottofreno

