Ciclismo – Anita Baima ed Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) in azzurro in Olanda

Prima maglia azzurra 2023 su strada per la Bft Burzoni VO2 Team Pink. Formazione piacentina Donne Juniores che nel week end vedrà due “panterine” chiamate a difendere i colori della nazionale italiana di categoria. Nello specifico, la piemontese Anita Baima e la laziale Eleonora La Bella (entrambe classe 2006, al primo anno in categoria) sono state convocate tra le “frecce” dell’Italia all’Epz Omloop Van Borsele, terza prova UCI Nations Cup per Donne Juniores (dopo Cittiglio e la Gent-Wevelgem) in programma da domani (venerdì) a domenica a ‘s-Heerenhoek, in Olanda. Anita Baima ed Eleonora La Bella difenderanno i colori azzurri insieme a Sara Piffer, Virginia Iaccarino e Alice Toniolli.

Il programma per le ragazze del VO2 Team Pink

Il programma vedrà domani una cronometro individuale di 14,2 chilometri con il primo via alle 16,45. Mentre sabato con partenza alle 10,30 ci sarà una frazione di 72,9 chilometri, frutto di 3 giri da 24 chilometri e 300 metri. Infine, domenica la prova in linea di 70,4 chilometri con partenza sempre alle 10,30.