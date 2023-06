Prosegue l’edizione 2023 di Bobbio Classica il 2 luglio, Scabini: “Presente un pubblico attento e coinvolto” – AUDIO

E’ arrivata a metà del viaggio l’edizione 2023 di Bobbio Classica, manifestazione pronta a proporre gli ultimi tre appuntamenti nella splendida cornice del Chiostro di San Colombano. Si tratta di una location non solo esteticamente esclusiva, ma anche dotata di condizioni acustiche che la rendono molto adatta alla musica dal vivo.

Il nostro percorso sta andando molto bene – commenta Maria Ernesta Scabini, presidente di Ponte Musicale A.P.S. – grazie alla presenza di un pubblico attento e coinvolto. Siamo contenti di aver avuto presenze anche al di fuori dal nostro territorio che hanno unito la visita nello splendido Borgo di Bobbio a serate di grande qualità musicale.

Domenica 2 luglio: Michele Campanella e Monica Leone

Il 2 luglio il grandissimo pianista Campanella si esibirà assieme alla moglie Monica Leone. Poi ci sarà il quartetto vocale formato da Ilaria Alida Quilico, dalla sottoscritta e da Damiano Colombo e Sergio Foresti. Un concerto importante, ma è difficile stabilire quale sia l’evento clou perché tutti gli appuntamenti in cartellone sono di altissimo livello.

Il luogo della rassegna è fondamentale

Sì è così. Una rassegna come questa se non avesse questa location non sarebbe la stessa cosa. Non ci sarebbe la stessa suggestione e magia.

Prosegue l’edizione 2023 di Bobbio Classica

Gli ultimi due appuntamenti il 9 luglio e 18 agosto

Il 9 luglio il Recital in trio, prevede l’esibizione di Martino Faggiani, Michele Lai e Umberto Fanni. I tre artisti eseguiranno ciascuno due preludi e fuga dal Clavicembalo ben Temperato di J. S. Bach.

Il 18 agosto sarà Protagonista della serata Danilo Rossi alla viola insieme al pianista Stefano Bezziccheri.

Ponte Musicale, il sito per consultare tutto il programma.