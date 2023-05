Bobbio Classica 2023, al via l’1 giugno con il il recital del basso  Michele Pertus

L’edizione di quest’anno di Bobbio Classica, rassegna che vanta una storia pluridecennale, può fregiarsi di alcuni appuntamenti di particolare rilievo.

La presenza in cartellone di artisti di fama mondiale quali Michele Pertusi, Carmela Remigio, Michele Campanella e Danilo Rossi conferisce all’edizione 2023 un respiro e una levatura di qualità decisamente elevata. La direzione artistica , con sorpresa e soddisfazione, ha potuto vedere raccolto l’invito nel Borgo dei Borghi da parte del sopra citato elenco di stelle della musica. Se a questo aggiungiamo due appuntamenti finalizzati ,l’uno alla valorizzazione di musicisti contemporanei, e l’altro alla divulgazione e all’approfondimento di una grande opera del repertorio tastieristico , gli eventi in programma si inseriscono perfettamente negli obiettivi del progetto Val Trebbia Musica pensato da Ponte Musicale A.P.S. e sostenuto in primis dal Comune di Bobbio, unitamente alla Regione Emilia Romagna e alla Banca di Piacenza. Importante anche il sostegno delle associazioni Amici della Lirica di Piacenza e Lions Club Bobbio.

I concerti si svolgeranno nella prestigiosa cornice del Chiostro di San Colombano, location non solo esteticamente esclusiva, ma anche dotata di condizioni acustiche che la rendono molto adatta alla musica dal vivo.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Maria Ernesta Scabini, presidente di Ponte Musicale A.P.S., il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali, il dott. Pietro Boselli, vice Direttore Generale della Banca di Piacenza.

Inaugura la rassegna il recital del basso Michele Pertusi giovedì 1 giugno alle ore 21,15.

L’ingresso ai concerti è gratuito.

Per informazioni visitare il sito www.pontemusicale.com o contattare Ponte Musicale A.P.S. alla mail pontemusicale@gmail.com o al tel. 347 3158284.

Il programma