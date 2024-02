Edoardo Leo in “Ti racconto una storia”, in scena a Piacenza al Politeama il 15 febbraio

Edoardo Leo in “Ti racconto una storia”, il noto attore sarà in scena al a Piacenza al Teatro Politeama giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 21.00.

EDOARDO LEO in TI RACCONTO UNA STORIA a Piacenza (letture semiserie e tragicomiche)

Ti racconto una storia è un reading-spettacolo prodotto da Stefano Francioni Produzioni, con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.

È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane.

In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

