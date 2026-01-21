Piacenza riscrive il Regolamento della Partecipazione con la comunità

“Scriviamo il Regolamento della Partecipazione INSIEME”: è l’invito rivolto alla collettività con cui si presenta il percorso cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, volto ad aggiornare e rinnovare in modo inclusivo il Regolamento comunale attuale, in vigore dal 2013, creando strumenti di coinvolgimento più efficaci e consolidando nuove modalità di dialogo tra Amministrazione e comunità, anche grazie alle opportunità offerte dagli strumenti digitali che consentono di ampliare le occasioni di confronto e contributo dei cittadini alle decisioni pubbliche.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi principali, la valorizzazione dei laboratori di quartiere come spazi stabili di ascolto, partecipazione e condivisione attiva della cura di spazi pubblici e beni comuni.

Il progetto è stato illustrato questa mattina in Municipio dalla sindaca Katia Tarasconi, dall’assessora alla Partecipazione Serena Groppelli e da Filippo Ozzola della società cooperativa Poleis, affiancati dal direttore generale del Comune Luca Canessa e dal dirigente del Settore Piacenza 2030 Dario Naddeo. Presenti, inoltre, il dirigente del settore Promozione della Collettività Luigi Squeri e il responsabile del Servizio Europa e Fundraising Lorenzo Cavagna, oltre agli operatori dell’Ufficio Partecipazione comunale, Nicoletta Rebecchi e Pierluigi Quaranta.

Il Regolamento sarà ripensato insieme a un panel di 70 persone, in parte a seguito di candidatura diretta – con una “call to action” rivolta a tutti i cittadini – e in parte composto da rappresentanti dell’associazionismo locale, indicati da Consulte e Tavoli di lavoro già esistenti. Sarà possibile compilare il modulo di adesione online dalle ore 12 di lunedì 26 gennaio alle 12 di domenica 15 febbraio, accedendo alla pagina web www.comune.piacenza.it/partecipa dove sono già disponibili tutte le informazioni a riguardo.

Gli appuntamenti

Per l’accoglimento delle domande saranno tenuti in considerazione i criteri della parità di genere e delle fasce d’età, con una quota dedicata agli under 35. Non potranno partecipare detentori di incarichi politici o persone che si trovino in situazioni di conflitto di interesse con l’ente.

A partire da marzo 2026, il campione di volontari sarà coinvolto in incontri e attività con il supporto di esperti e tecnici per conoscere gli strumenti della partecipazione e rinnovare in modo condiviso il sistema di democrazia diretta della città.

Gli appuntamenti in calendario, cui il panel di cittadini sarà chiamato a partecipare, sono i seguenti:

“Presentazione del percorso” – Palazzo Farnese, 4 marzo ore 18.30

“Un nuovo Regolamento della partecipazione” – Spazio TOO, 25 marzo ore 18.00

“Gli scenari della partecipazione” – Spazio TOO , 15 aprile ore 18.00

“Gli strumenti partecipativi per il nuovo Regolamento” – Spazio TOO, 6 maggio, ore 18.00

“I laboratori di quartiere e di comunità” – Spazio TOO, 27 maggio, ore 18.00

“Sintesi e proposte dei partecipanti” – SpazioTOO , 10 giugno, ore 18.00

Sono in corso di definizione anche alcuni appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza, organizzati nei diversi quartieri della città, nonché i momenti pubblici di restituzione al termine dei lavori, indicativamente in programma per settembre/ottobre 2026.

A garanzia della qualità del progetto, dell’imparzialità, dell’inclusività e del rispetto dei tempi di lavoro, si sono costituiti due soggetti di supervisione del percorso.

Il Tavolo di Negoziazione accoglie una rappresentanza dell’associazionismo territoriale e un referente della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la continuità nell’indirizzo delle attività in programma.

Il Comitato di Garanzia, che ha il compito di verificare il rispetto dei criteri qualitativi della partecipazione, conta tre componenti, rispettivamente in rappresentanza della comunità giovanile piacentina, con profilo politico e competenza in materia di partecipazione (rappresentante del Comune di Reggio Emilia) e con profilo tecnico esperto di settore (dall’Unione della Romagna Faentina).

Per ulteriori informazioni, oltre alla pagina web dedicato del sito Internet comunale, è possibile scrivere a partecipazione@comune.piacenza.it

