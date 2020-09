Il VO2 Team Pink è sul tetto d’Europa con Eleonora Gasparrini. La ciclista del team piacentino, grazie ad uno sprint devastante, ha vinto il campionato Europeo Donne Juniores

Il VO2 Team Pink ed Eleonora Gasparrini sono sul tetto d’Europa. La ciclista piemontese del sodalizio piacentino ha vinto il campionato Europeo Donne Juniores, confermandosi come una delle migliori cicliste al mondo tra le neo maggiorenni.

Classe 2002, già campionessa Italiana, la “Gaspa” (soprannome di Eleonora) punta forte su se stessa, immaginandosi un futuro sempre in sella alla sua amata bicicletta.

E’ stata un’emozione grandissima, faccio ancora fatica adesso a realizzare. Per me, essere una campionessa Europea, equivale ad una soddisfazione incredibile. Sono molto contenta.

Queste maglie pesano per cui portarle in giro sarà una grandissima responsabilità. Inoltre, in gruppo mi terranno sotto controllo. Farò di tutto per onorare i miei trionfi.