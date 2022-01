Elezione del Presidente della Repubblica, la prima volta della piacentina Elena Murelli: “Un’altra grande emozione dopo l’ingresso in Parlamento” – AUDIO

Elezione del Presidente della Repubblica, la prima volta della piacentina Elena Murelli: “Un’altra grande emozione dopo l’ingresso in Parlamento”.

Il 24 gennaio si eleggerà il Presidente della Repubblica, sarà il debutto per la parlamentare piacentina della Lega Elena Murelli che ha raccontato le sue sensazioni a Radio Sound. Un’elezione che sarà segnata dal Covid. Infatti i positivi non potranno esprimere il loro voto, mentre i non vaccinati dovranno essere in possesso del Green Pass base. Lo ha anticipato in un intervista sulla Rai il Presidente della Camera Roberto Fico.

Sarà importante ed emozionante – commenta Elena Murelli – non è una cosa che capita tutti i giorni. Entrare in Parlamento nel 2018 è stata già una grande emozione e poi lo è stato ancora di più sapendo che durante questa legislatura ci sarebbe stata l’elezione del Presidente della Repubblica. Un’emozione che però viene un po’ frenata da questa pandemia. In particolare dalle limitazioni che si stanno mettendo in atto per garantire la sicurezza del voto. Come centro destra abbiamo il numero della maggioranza relativa con 460 grandi elettori, quindi il nostro auspicio che sia eletto un nostro esponente”.

Tra gli elettori potrebbe esserci anche il Consigliere Regionale della Lega Matteo Rancan. Ogni regione, tranne la Valle d’Aosta, elegge tre delegati. Solitamente sono il Governatore, il Presidente del consiglio e un consigliere di opposizione.

Direi di si, ma vedremo il 18 gennaio. Perché altre Regioni hanno già dato i nominativi delle persone che saranno i loro rappresentanti, mancano ancora Toscana ed Emilia Romagna, ma dovrebbe essere Rancan. In particolare perché è il capogruppo del nostro partito che nella minoranza in Regione è il più rappresentativo.

Elezione del Presidente della Repubblica, la prima volta della piacentina Elena Murelli – AUDIO INTERVISTA