Elezioni a Castell’Arquato, Ivano Rocchetta si ricandida a sindaco. Il supporto della Lega

“Mi rendo ancora disponibile per aggregare tutti coloro che si identificano in valori senza preclusioni e senza promesse vane”. Con queste parole Ivano Rocchetta annuncia la propria candidatura a sindaco di Castell’Arquato.

La nota di Ivano Rocchetta

Avendo servito il mio paese dal 2009 al 2019, dopo lo stop legislativo sul terzo mandato e con l’avvicinarsi della data delle prossime elezioni amministrative comunali, ricevo ogni giorno sollecitazioni da parte di molti cittadini che mi chiedono di impegnarmi ancora per il bene di Castell’Arquato.

Diversi anni sono passati ma la passione, l’entusiasmo e l’amore per questo nostro territorio è ancora quello di prima.

Castell’Arquato è il Comune in cui vivo e ho sempre vissuto e dove vorrei che i nostri figli continuassero a vivere con opportunità di crescita, coltivando uno spirito di “bene comune” in un territorio unico per storia, cultura, turismo, agricoltura e paesaggio.

Una “grande bellezza” che rappresenta il futuro delle prossime generazioni che vorranno impegnarsi per vivere in questo Paese, per renderlo ancora più bello e attrattivo.

Quello che più mi si chiede è di “ripartire con slancio”, di “rinnovare” instaurando una solida collaborazione con i giovani e con le Associazioni locali all’insegna dell’inclusione, coinvolgendo tutte le donne e gli uomini volenterosi che hanno a cuore il bene del nostro territorio e nel rispetto delle diverse sensibilità e peculiarità ideologiche.

Alla luce di ciò mi rendo ancora disponibile per aggregare tutti coloro che si identificano in questi valori senza preclusioni e senza promesse vane, ma soltanto con il rinnovato impegno a “servire” la nostra comunità con il metodo, lo spirito, il carattere e la determinazione che mi contraddistinguono e che gli Arquatesi conoscono.

Il supporto della Lega

“Le prossime elezioni amministrative a Castell’Arquato saranno fondamentali per garantire il rilancio del paese con un’apertura più ampia possibile a tutti quei cittadini che intendono impegnarsi con concretezza e serietà. Accogliamo favorevolmente la disponibilità di Ivano Rocchetta a candidarsi Sindaco. Decisione che ci vede concordi e determinati ad essere al suo fianco nel percorso amministrativo. Ringraziamo, quindi, il sindaco uscente Giuseppe Bersani per il lavoro svolto in questi anni di mandato.”

Così in una nota il segretario della Lega Emilia Matteo Rancan e il segretario provinciale della Lega Piacenza Luca Zandonella.