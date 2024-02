Anche Piacenza s’illumina di meno. Comune, scuole e associazioni aderiscono alla Giornata nazionale del risparmio energetico

Si rinnova, come ogni anno, l’appuntamento con la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Allo spegnimento simbolico dell’illuminazione artistica di Palazzo Gotico e Palazzo Farnese, che questa sera non si accenderanno in adesione alla campagna “M’illumino di meno” – ideata e portata avanti negli anni dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” – si aggiungono numerose attività e iniziative promosse da associazioni e scuole del territorio.

La musica

La musica è stato il linguaggio scelto dalla maggior parte degli istituti per veicolare un messaggio di sostenibilità e attenzione all’uso responsabile delle risorse energetiche, in risposta all’invito del Ceas Infoambiente comunale che ha proposto, oltre ad attività didattiche, il filo conduttore del “Concerto al buio senza confini… di aula”. La tramissione Caterpillar, quest’anno, ha infatti lanciato il tema “no borders”, raccolto anche a Piacenza con l’esortazione a coinvolgere nei concerti in acustica, in contemporanea o a staffetta, senza illuminazione artificiale, le scuole di altre città o nazioni.

Le iniziative

Dal concerto strumentale della media Calvino nella sede di via Stradella, ai brani corali intonati dagli alunni della primaria De Amicis, su scenografie di ombre cinesi; dalle arie liriche dei bambini della primaria II Giugno – che ha coinvolto tre scuole partner di un progetto Erasmus a Torino, in Spagna e in Finlandia, sino ai cori in programma questo pomeriggio alla primaria De Gasperi – aperta, per l’occasione, alle famiglie – e alla primaria Taverna, che ha invitato ad assistere anche residenti e commercianti della via. Raccolta differenziata e circolarità in primo piano alla primaria San Lazzaro, dove i bambini hanno scambiato sacchi di rifiuti con un libro da portare a casa.

I vari indirizzi del liceo Colombini sono stati coinvolti (invitando anche i partner Erasmus in Polonia e Belgio), in approfondimenti sul tema dell’inquinamento luminoso e nell’osservazione guidata del cielo notturno, realizzando anche un video musicale visibile al link: https://youtu.be/5b2khfHJEss?si=a0LgSOOh93V_bJHy

Anche Legambiente rilancia il tema dei gruppi di acquisto fotovoltaico, mentre Fiab Amolabici conferma l’iniziativa di questa sera, dalle 18.15 circa in piazza Cavalli, per la distribuzione di luci ai ciclisti di passaggio che ne siano sprovvisti.