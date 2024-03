Elezioni Comunali a Lugagnano il candidato Sindaco dei partiti del Centro Destra che si ripresenta unito è Andrea Bonfanti

Elezioni comunali a Lugagnano, si terranno a giugno, sostenuto da tutti i partiti del centro destra: Lega,Fratelli d’Italia e Forza Italia, che in questa tornata elettorale si presenteranno quindi uniti e compatti, il candidato Sindaco per il comune sarà Andrea Bonfanti.

Elezioni Comunali a Lugagnano chi è Andrea Bonfanti

Residente in Lugagnano, di anni 49, imprenditore agricolo e con un’esperienza politica più che decennale: come Assessore nelle precedenti amministrazioni ora consigliere comunale di minoranza. Sempre attento alle problematiche della comunità, impegnato attivamente sul territorio facendosi portavoce di molte segnalazioni e criticità espresse dalla cittadinanza.

Andrea Bonfanti

“Lugagnano è il paese in cui vivo da quando ero bambino, a cui sono fortemente legato – dice Bonfanti– credo nelle potenzialità del nostro territorio e nelle possibilità che la nostra valle può offrire ai cittadini residenti o che vorranno risiedervi, un territorio però che necessita di cure per essere attrattivo dal punto di vista turistico con zone da visitare davvero uniche, che se valorizzate nel modo giusto consentirebbero di portare risorse utili non solo alle attività esistenti ma per crearne di nuove”.



“Ciò che è necessario fare, a parer mio, per rilanciare Lugagnano e’ seguire una giusta rotta amplificando i cambiamenti necessari, in sinergia con i giovani, le associazioni locali i commercianti e le industrie locali attraverso politiche che stimolino gli investimenti sul nostro territorio, sponsorizzando i nostri prodotti ed i nostri luoghi di cultura, seguendo in modo attento e puntuale i vari bandi che in questo e nei prossimi anni consentiranno alla nuova amministrazione di ricevere fondi per effettuare interventi sul territorio, sia per la sua messa in sicurezza sia per il suo sviluppo».

Elezioni Comunali a Lugagnano la Squadra

La squadra sarà formata da giovani, uomini e donne, tutti guidati da un intento comune quello di “cambiare in meglio il Paese”, attraverso politiche innovative, inclusive, guidate dal buon senso e non da personalismi, passando attraverso il costante ascolto dei bisogni e dei suggerimenti dei cittadini a prescindere dalle diverse ideologie politiche di appartenenza e senza mai dimenticare le frazioni.

Fare il Sindaco per Bonfanti

“Fare il Sindaco – conclude Bonfanti – non è un lavoro, ma e’ una vocazione e questo per me significa mettersi al servizio dei cittadini tutti, condividendo con loro decisioni, garantendo trasparenza nell’agire e cercando di soddisfare al meglio le aspettative della popolazione”.