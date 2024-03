Bottega XNL – Fare Teatro al via le iscrizioni per l’alta formazione teatrale per il 2024. Docente e Regista Fausto Russo Alesi, c’è tempo fino al 10 aprile

Bottega XNL – Fare Teatro, al via le iscrizioni all’edizione 2024 del corso di alta formazione teatrale, Docente e regista FAUSTO RUSSO ALESI. I 20 attori e attrici under 39 selezionati si cimenteranno con Ifigenia in Aulide. che sarà presentato in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia 2024, c’è tempo fino al 10 aprile per mandare la candidatura

Bottega XNL – Fare Teatro nuovo bando on line

E’ online la nuova edizione del bando per partecipare al Corso di Alta Formazione Teatrale “Bottega XNL-Fare Teatro”2024, destinato a giovani attori e attrici di età compresa tra i 18 e i 39 anni in possesso di un diploma di una scuola di teatro o comunque già in possesso di una formazione specifica di base. L’occasione per presentare il bando è stato l’incontro-conversazione Aspettando Ifigenia. La tragedia di Euripide dal mito alla scena organizzato da XNL Teatro in cui Luciano Canfora, filologo classico, storico e grecista, conosciuto e tradotto in tutto il mondo, insieme all’attore e regista Fausto Russo Alesi hanno dato vita a un’affascinante conversazione sul senso del teatro oggi e nell’Atene del V secolo quando Euripide compose Ifigenia in Aulide.

Bottega XNL – Fare Teatroil testo scelto

È infatti Ifigenia in Aulide di Euripide il testo scelto dal Maestro di Bottega Fausto Russo Alesi per lavorare insieme agli attori e attrici che saranno selezionati e che andrà in scena a giugno in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia dopo un lavoro quotidiano di potenziamento performativo e di studio, singolo, di relazione e soprattutto corale, finalizzato a mettere le fondamenta del lavoro scenico, costruendo un rapporto strettissimo tra parola e corpo, spazio e presenza scenica, tecnica e autenticità.

Bottega XNL – Fare Teatro Docente Fausto Russo Alesi

Alla guida di “Bottega XNL-Fare Teatro” Fausto Russo Alesi raccoglie il testimone da Marco Baliani, che ha guidato le prime due edizioni del corso di alta formazione teatrale nel 2022 e nel 2023, culminate nella produzione di Antigone e Edipo.

Fare Teatro

“Fare Teatro” è una delle due anime di Bottega XNL, il progetto di punta delle sezioni di Teatro e Cinema di XNL Piacenza, il Centro d’arte contemporanea, Cinema, Teatro, Musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il Presidente della Fondazione

“Bottega XNL si sta consolidando come luogo di alta formazione sempre più conosciuto e riconosciuto fra i giovani che frequentano le scuole di teatro – è il commento del vicepresidente di Fondazione Mario Magnelli –; investire sul futuro dei giovani, favorendone la crescita anche professionale, è un impegno che la nostra Fondazione si è assunta e porta avanti investendo su iniziative di qualità, come questa. Il mio ringraziamento va allo straordinario Fausto Russo Alesi per aver accolto l’invito a diventare il Maestro di Bottega Fare Teatro 2024 e il regista di questa Ifigenia, su cui riponiamo tutti noi grandi aspettative. Concludo rivolgendo un sentito in bocca al lupo ai giovani artisti che si candideranno a questa nuova edizione del corso. Non vediamo l’ora di conoscerli, di ospitarli a Piacenza e, soprattutto, di vederli in scena a Veleia”.

Fausto Russo Alesi

Fausto Russo Alesi a lungo diretto da Luca Ronconi e Serena Sinigaglia, attore tre volte premio Ubu, Alesi è stato regista per il Piccolo di Milano e i principali Teatri Stabili Nazionali, oltre che pedagogo in importanti Scuole di Teatro e realtà prestigiose quali il Centro Teatrale Santacristina. Negli ultimi anni è stato protagonista di una folgorante ascesa anche al cinema, grazie a magistrali prove d’attore nei film di Marco Bellocchio (è Falcone ne Il traditore, Cossiga in Esterno notte, Momolo Mortara in Rapito).

Direttrice Artistica XNL Teatro e Cinema Paola Pedrazzini

“Quando ho pensato a Fausto Russo Alesi come Maestro, anche raccogliendo una suggestione di Marco Bellocchio – ha commentato Paola Pedrazzini, direttrice artistica di XNL Teatro e Cinema e ideatrice di Bottega XNL – ho trovato che il suo percorso artistico mostrasse una ‘corrispondenza’ perfetta con il contesto del progetto: Fausto riunisce in sé le due anime (teatrale e cinematografica)di Bottega XNL; ha ampiamente sperimentato sia la dimensione di Allievo di grandi Maestri (Nekrosius, Ronconi, Stein, Bellocchio) che quella di Maestro in contesti formativi prestigiosissimi Centro Teatrale Santacristina, Inda di Siracusa, Piccolo Teatro di Milano”.

“Ho inoltre visto Fausto la prima volta nel 2000 quando fece Kostia ne Il gabbiano di Nekrosius all’interno de l’Ecole des Maitres che è proprio il progetto a cui mi sono ispirata nell’ideazione di Fare Teatro! L’ho poi ospitato all’epoca della mia direzione artistica del Teatro di Fiorenzuola con il suo bellissimo “Natura morta in un fosso”, per poi rivederlo a Bobbio sul set di Fare Cinema e quindi ai festival internazionali”.

Il Progetto Fare Teatro

Il progetto “Fare Teatro”così come il suo corrispettivo cinematografico “Fare Cinema” innesca e sintetizza un circuito virtuoso di formazione-produzione-fruizione artistica e culturale: dà vita cioè ad una progettualità laboratoriale alta formazione finalizzata a confluire non in un saggio o in un esercizio di stile ma in un’opera teatrale originale produzione che verrà presentata in prima nazionale al Festival di Veleia, restituita quindi alla comunità di spettatori nel rito collettivo del teatro fruizione artistica.

Bottega XNL – Fare Teatro Ifigenia in Aulide

Ifigenia in Aulide sarà presentata in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia nei giorni 21, 22 e 23 giugno 2024. Il numero massimo di iscritti è fissato in 20. L’iscrizione al corso è gratuita ed è previsto il collocamento e il compenso per le giornate di spettacolo.

Informazioni

Il corso di alta formazione teatrale si articolerà tra Piacenza e Veleia, secondo questo calendario: dal 25 al 29 aprile 2024 e dal 26 maggio al 17 giugno a Piacenza (11.00-19.00), dal 18 al 20 nel foro romano di Veleia, comune di Lugagnano Val d’Arda (PC). www.veleiateatro.com oppure www.xnlpiacenza.it