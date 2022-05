Elezioni comunali a Bettola, Carpaneto, Monticelli e Villanova: il 12 giugno si conoscerà il nuovo sindaco

Oltre che nel capoluogo, il prossimo 12 giugno si voterà anche in quattro comuni della provincia: Bettola, Carpaneto, Monticelli e Villanova. In questi quattro comuni non si terrà il ballottaggio in programma il 26 giungo, dal momento che nessuno supera i 15mila abitanti.

A Bettola corrono Paolo Negri (Bettola da Amare), Mauro Bruzzi (L’Altra Lista), Fabio Ottilia (Un battito per Bettola).

A Carpaneto corrono Ferdinando Sidoli (Carpaneto al Centro), Patrizia De Micheli (Noi di Carpaneto), Andrea Arfani (Carpaneto Insieme).

A Monticelli corrono Gimmi Distante (Monticelli nel Cuore) e Martina Affaticati (Monticelli Attiva).

A Villanova corrono Romano Freddi (Vivere Villanova) ed Ezio Marocchi (Villanova con Marocchi sindaco).