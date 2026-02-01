Emma Dante in scena al Teatro Municipale di Piacenza il 3 febbraio con “L’angelo del focolare”

Emma Dante con il suo stile diretto, potente, provocatorio indaga sulla condizione femminile e affronta il tema della violenza domestica e del femminicidio. Al Teatro Municipale di Piacenza martedì 3 febbraio alle ore 21 va in scena L’ANGELO DEL FOCOLARE, ultima fatica della celebrata regista italiana di teatro e d’opera a cui la Biennale di Venezia ha recentemente attribuito il Leone d’oro alla carriera della Biennale Teatro 2026 (premio assegnato dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia su proposta di Willem Dafoe, Direttore del settore Teatro), la cui cerimonia di premiazione si terrà in giugno nel corso del 54. Festival Internazionale del Teatro. Uno spettacolo di Emma Dante mancava dalla stagione 2021/2022 (avevamo visto “Misericordia”) e questo ritorno è molto atteso dal pubblico piacentino, con una previsione di tutto esaurito.

Emma Dante al Teatro Municipale di Piacenza il 3 febbraio

Prosegue così la programmazione di Altri Percorsi della Stagione di Prosa 2025/2026 del Teatro Municipale curata da Teatro Gioco Vita con la direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, la XXII organizzata dal centro di produzione teatrale piacentino con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Dentro una famiglia, un giorno, l’abituale violenza del marito sulla moglie si trasforma in un femminicidio. L’uomo la uccide spaccandole la testa con un ferro da stiro. La donna giace a terra, morta, ma la sua morte non è sufficiente: nessuno le crede. Così che la donna, come l’angelo del focolare nella cui grottesca immagine si ritrova incastrata, sarà costretta ad alzarsi e a rientrare nella stessa routine, pulendo la casa, occupandosi del lavoro domestico, preparando da mangiare al figlio e al marito, accudendo l’anziana suocera. Ogni mattina, i familiari la trovano morta e non le credono. Ogni mattina lei si rialza, apre la moka, chiusa troppo stretta, e ricomincia a subire la violenza del marito, la depressione del figlio, l’impotenza della suocera che anziché condannare il figlio brutale e dispotico, lo compatisce. Ogni sera la moglie muore di nuovo, come in un girone dell’inferno in cui la pena non si estingue mai. Nella penombra di una casa addormentata, l’angelo scuote i lembi della vestaglia e prova a volare ma le è concesso soltanto l’intenzione del volo.

In scena Leonarda Saffi (la moglie), Ivano Picciallo (il marito), David Leone (il figlio), Giuditta Perriera (la suocera). Emma Dante, oltre a testo e regia, firma elementi scenici e costumi. Lo spettacolo è coprodotto da un nutrito gruppo di partner internazionali, tra cui Piccolo Teatro di Milano, Teatro di Napoli e importanti teatri nazionali francesi.

TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza – tel. 0523.315578

e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it

Orari di biglietteria: martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523.385721).

