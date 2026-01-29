Cena benefica il 2 febbraio a Piacenza per sostenere la lotta all’ictus cerebrale. Ospite Stefano Tacconi

Lunedì 2 febbraio alle 20,00 presso il ristorante Pizzeria Bella Napoli di Piacenza è in programma una cena benefica per sostenere la lotta all’ictus cerebrale e i percorsi di cura di un’associazione che affianca alle terapie tradizionali, anche la pet-therapy, capace di offrire supporto emotivo e motivazione nel percorso di recupero.

Ospite della serata Stefano Tacconi, che porterà la sua testimonianza diretta di chi ha vissuto l’ictus e ne ha fatto un percorso di forza e rinascita.

Informazioni

Costo della cena € 35,00.

Info e prenotazioni 348 87010 87 Barbieri – 329 5933759 Bulla – 328 7651064 Rocca

L’iniziativa è organizzata dall’Ass. ALICE per la lotta all’ictus cerebrale di Piacenza con il supporto Valter Bulla e dell’Ass. William Bottigelli.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy