Cena benefica il 2 febbraio a Piacenza per sostenere la lotta all’ictus cerebrale. Ospite Stefano Tacconi

Cena benefica il 2 febbraio a Piacenza. Ospite Stefano Tacconi
Lunedì 2 febbraio alle 20,00 presso il ristorante Pizzeria Bella Napoli di Piacenza è in programma una cena benefica per sostenere la lotta all’ictus cerebrale e i percorsi di cura di un’associazione che affianca alle terapie tradizionali, anche  la pet-therapy, capace di offrire supporto emotivo e motivazione nel percorso di recupero.

Ospite della serata Stefano Tacconi, che porterà la sua testimonianza diretta di chi ha vissuto l’ictus e ne ha fatto un percorso di forza e rinascita.

Informazioni

Costo della cena € 35,00.

Info e prenotazioni 348 87010 87 Barbieri – 329 5933759 Bulla – 328 7651064 Rocca

L’iniziativa è organizzata dall’Ass. ALICE per la lotta all’ictus cerebrale di Piacenza con il supporto Valter Bulla e dell’Ass. William Bottigelli.

