Emporio Solidale, il 18 novembre inaugura la mostra fotografica audiovisiva “La Piacenza che ti parla”

Sabato 18 novembre alle ore 10.30 viene inaugurata in Sala Riunioni di Emporio Solidale la mostra fotografica audiovisiva “La Piacenza che ti parla”, che racchiude una ventina di foto di Piacenza, scattate dai volontari dell’associazione nel corso del 2022.

Per un anno i volontari hanno fotografato angoli della nostra città che rievocavano in loro ricordi o emozioni. Così si è generato un pot pourri di piazze, vie, monumenti storici, angoli nascosti difficili da penetrare, preziosi spazi verdi da salvaguardare e ancora, elementi curiosi davanti ai nostri occhi, che difficilmente ci fermiamo a osservare. Nello stesso tempo, accanto alle immagini, sono affiorate storie di vita, ricordi di una quotidianità ormai passata ed emozioni provate nel vivere i luoghi della città.

Ogni fotografia è accompagnata da un titolo e da una breve descrizione, scritta dall’autore/autrice della foto. La realtà piacentina ha coinvolto in questo progetto i giovani studenti della classe 1^ SUB del Liceo Colombini di Piacenza (a.s. 2022/23), i quali, dopo aver scelto le foto, hanno scritto un breve racconto narrativo in cui l’oggetto della fotografia, sia esso un monumento, un elemento naturale, una piazza, ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo del racconto. Da questo percorso è scaturita una preziosa raccolta di storie itineranti, che accompagnano ogni singola foto della mostra.

Grazie alla preziosa collaborazione della Compagnia Teatrale Quarta Parete, la mostra contiene anche una parte audio: ogni foto è corredata da un QR code scansionabile, con il quale è possibile ascoltare il racconto scritto dagli studenti e letto dagli attori della Compagnia Teatrale.

La mostra sarà visitabile fino alla fine dell’anno negli orari di apertura di Emporio Solidale: lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.