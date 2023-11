Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 19 novembre

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 19 novembre 2023 a Piacenza e dintorni.

Lunedì 13 novembre

Lunedì 13 novembre alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini è in programma la presentazione del volume “Rahere, un giullare sulla Via Francigena”.

Lunedì 13 novembre 2023 con “Centomila, Uno, Nessuno. La curiosa storia di Luigi Pirandello”, con Giuseppe Pambieri, prosegue la stagione al Teatro Verdi di Fiorenzuola. Lo spettacolo è scritto e diretto da Giuseppe Argirò.

Festa del Torrone a Cremona.

Martedì 14 novembre

232^ Fiera Autunnale di Codogno nel Polo Fieristico in Viale Medaglie D’Oro.

Festa del Torrone a Cremona.

Mercoledì 15 novembre

Festa del Torrone a Cremona.

232^ Fiera Autunnale di Codogno nel Polo Fieristico in Viale Medaglie D’Oro.

Nuovo appuntamento, mercoledì 15 novembre alle 15, alla Multisala Politeama, con la rassegna “Cinema d’argento”, che questa settimana propone uno dei successi dell’attuale stagione cinematografica, l’esordio alla regia di Claudio Bisio con la commedia agrodolce “L’ultima volta che siamo stati bambini”.

Giovedì 16 novembre

Festa del Torrone a Cremona.

Venerdì 17 novembre

Festa del Torrone a Cremona.

Piacenza Wine Days.

Sabato 18 novembre

“Fiera dei Vini” a Piacenza Expo.

Piacenza Wine Days.

Sabato 18 novembre alle ore 10.30 viene inaugurata in Sala Riunioni di Emporio Solidale la mostra fotografica audiovisiva “La Piacenza che ti parla”, che racchiude una ventina di foto di Piacenza, scattate dai volontari dell’associazione nel corso del 2022.

Festa del Torrone a Cremona.

Sabato 18 novembre 2023 alle ore ore 21 al Teatro President è in programma lo spettacolo teatrale e di canzoni in vernacolo piacentino “Con ‘l cor ad Piaśeinsa”.

Domenica 19 novembre

Mercanti di Qualità a Gossolengo.

“Fiera dei Vini” a Piacenza Expo.

Piacenza Wine Days.

Festa del Torrone a Cremona.

Milestone Live Club: sabato 18 novembre Monica Agosti “Ornettiana. Inizio alle ore 21.30.

MOSTRE E ALTRI APPUNTAMENTI

Il Natale a Grazzano Visconti fino al 7 gennaio 2024.

Fuoco e ghiaccio, cielo e sottosuolo. Una Piacenza di contrasti per le visite guidate di novembre.

Fino al 19 novembre 2023 Palazzo Farnese ospiterà ĬMĀGO, la mostra personale di Maurizio L’Altrella.

Esposta al piano terra della biblioteca Passerini Landi, la mostra fotografica di Sergio Foletti “Tratteggi di luce”. Apertura fino al 25 novembre 2023.

XNL Aperto. A Piacenza fino al 7 gennaio 2024, le mostre PerimetroPiacenza e Sul Guardare Atto 1° / Massimo Grimaldi. Il programma.

60 anni di Amnesty International a Piacenza, la mostra rimane aperta fino al 4 novembre.

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023. E’ un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

Spazio Rosso Tiziano in Via Taverna 41, il 4 novembre è prevista l’ inaugurazione alle ore 17,00 della mostra di Bruno Missieri “Frantumazioni”. La mostra resterà aperta fino al 21 novembre 2023.

Al PalabancaEventi la mostra permanente di Francesco Ghittoni dal 21 al 25 novembre.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

14° edizione della stagione del Teatro Trieste 34 di Piacenza dal 27 ottobre al 9 dicembre2023

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale dal 10 novembre 2023 al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale dal 02 dicembre 2023 al 13 aprile 2024.

Stagione Teatro Duse di Cortemaggiore dall’11 novembre 2023 al 17 febbraio 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà” dal 12 novembre 2023.