Adotta uno scaffale, collaborazione tra Emporio Solidale e Crédit Agricole. Mario Idda: “Spazio con i prodotti per i bimbi” – AUDIO

Adotta uno scaffale, collaborazione tra Emporio Solidale e Crédit Agricole. Mario Idda, Presidente della realtà piacentina ha presentato l’iniziativa finalizzata ad aiutare le famiglie piacentine in temporanea difficoltà.

Grazie a questa collaborazione – sottolinea Mario Idda – siamo riusciti ad allestire uno scaffale che verrà regolarmente alimentando dalla Banca. Lo spazio sarà caratterizzato da prodotti per i bambini, prodotti che normalmente non riusciamo ottenere dalle raccolte fatte nei punti di vendita. Grazie a questa iniziativa arriverà un grande contributo.

Poi c’è anche una parte lavorativa

Sì, il Volontariato d’Azienda. In particolare saranno gli stessi dipendenti di volta in volta, attraverso le ore di volontariato retribuite dall’azienda, svolgeranno servizio all’Emporio Solidale. Una bella testimonianza di come ciascuna parte della comunità possa partecipare a questo strumento di supporto alle famiglie in difficoltà.

Collaborazione tra Emporio Solidale e Crédit Agricole

Emporio solidale, il sito internet.