Le Esordienti del Cadeo Carpaneto alla tipo-pista di Fognano

Domani (giovedì) impegno in terra parmense per le ragazze del team piacentino

Giovedì in sella per le Esordienti del Cadeo Carpaneto, reduci dalla vittoria di domenica in Campania con Desirée Bani. Domani, infatti, la squadra diretta dal ds Bruno Bani sarà di scena a Fognano (Parma) nel quarto Trofeo Vergalli Acciai. Gara tipo-pista in programma a partire dalle 17.

La manifestazione è riservata agli ultimi tre anni Giovanissimi (G4, G5 e G6) e alle categorie Esordienti e Donne Esordienti. In quest’ultima (dodici giri da un chilometro l’uno con quattro traguardi), il team piacentino del presidente Mauro Veneziani schiererà queste ragazze. Asia Zanardini, Giulia Binda, Desirée Bani, Maya Tagliente, Ylenia Benati, Vanessa Moreschi e Klea Kolasi.