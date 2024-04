Non ce l’ha fatta la donna di 84 anni travolta da un’auto in via Broni lo scorso 17 aprile. La donna stava pedalando in sella a una bicicletta quando, all’incrocio tra via Broni e via Monte Penice, una vettura l’aveva travolta. Nell’impatto la ciclista aveva riportato lesioni che erano apparse subito molto gravi. A distanza di quattro giorni, purtroppo, l’anziana è deceduta.

