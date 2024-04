Bonaccini si candida alle Europee, Lega e FdI: “Antepone la poltrona al bene della Regione”

“Questo messaggio è per tutti voi emiliano-romagnoli, con enorme gratitudine. Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme”. Con queste parole Stefano Bonaccini su Facebook accompagna un lungo video messaggio in cui spiega perché ha accettato di candidarsi alle Europee nella circoscrizione del Nord-Est, chiesto dalla segretaria Elly Schlein.

“Per me è stata una riflessione lunga”, dice leggendo il messaggio, “sono stati questi dieci anni” alla guida dell’Emilia-Romagna “importantissimi, belli, faticosi ma molto importanti”.

LE REAZIONI DEL CENTRODESTRA

TAGLIAFERRI (FDI): BONACCINI PRIMA FA DANNI E POI SE NE VA. GLI EMILIANO ROMAGNOLI MERITANO DI MEGLIO

“Bonaccini ha ufficializzato la sua candidatura alle elezioni europee nella circoscrizione di nordest per il Partito Democratico. Ebbene, dopo aver fatto danni in Emilia-Romagna insieme alla sua squadra di governo regionale (solo per citarne alcuni: buco di bilancio nella sanità, nessuna lotta al dissesto idrogeologico e sonni tranquilli dormiti sul dilagare della peste suina con un intero comparto che rischia davvero grosso), ora pensa al suo futuro e tenta la fuga a Bruxelles. Gli Emiliano-Romagnoli – traditi dal loro governatore – meritano sicuramente di meglio. Noi siamo pronti!”.

RANCAN (LEGA): “BONACCINI “SCAPPA” A BRUXELLES: GESTO IRRESPONSABILE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE, PENSA SOLO AL SUO TORNACONTO POLITICO”

“Bonaccini si candida? Buon viaggio, sarà questa l’occasione per governare la regione e cambiare rotta a cominciare dai guai che ha combinato nella sanità”. Per Matteo Rancan, capogruppo Lega in consiglio regionale e segretario Lega Emilia, viene finalmente svelato così quello che era un segreto di Pulcinella: “Con un gesto altamente irresponsabile – aggiunge Rancan – il presidente della Regione Stefano Bonaccini scappa in Europa dove sarà candidato per il Pd. Un gesto che antepone il suo futuro politico personale al bene della nostra regione che lui abbandona a se stessa. Anche per questo, come Lega, siamo pronti a governare la Regione”.

“In caso di vittoria Bonaccini dovrebbe lasciare la presidenza della regione ponendo così fine alla legislatura e facendo decadere la giunta regionale. Si tratta di un gesto che guarda più alla poltrona personale di Bonaccini che alla nostra regione. Per il posizionamento politico Bonaccini al bene della nostra regione “scappando in Europa” dato il suo futuro incerto in Italia. Ora tocca a noi, siamo pronti a governare la regione, uniti, guardando davvero il bene dei cittadini e degli emiliani romagnoli stante le tante carenze che questa giunta ha avuto, in primis sulla gestione della sanità territoriale” ha concluso Rancan.