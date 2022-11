Scoperto e catturato il “misterioso” felino avvistato in estate, era un gattopardo africano

Catturato l’esemplare di felino che dall’inizio del mese di ottobre vagava in Comune di Gropparello. Trattasi di un esemplare di Servàlo (Leptailurus serval) o gattopardo africano, un felino selvatico originario dell’Africa, in questo caso detenuto come animale domestico e fuggito dall’abitazione del proprietario. Inizialmente si pensava potesse trattarsi di un gatto Savannah, ovvero un ibrido derivante dal Servalo, ma all’atto della cattura si è potuta constatare l’effettiva natura del felino. Segnalata la presenza in zona già dallo scorso agosto e moltiplicatesi gli avvistamenti nel mese ottobre, venivano allertati i Carabinieri Forestali di Bettola, territorialmente competente sul Comune di Gropparello che hanno iniziato ad effettuare numerosi appostamenti in territorio rurale prevalentemente nelle prime ore del mattino (fascia oraria in cui gli avvistamenti erano più frequenti), anche avvalendosi dell’ausilio di fototrappole e di una gabbia-trappola fornita dal CRAS di Niviano.

Ad alcuni appostamenti ha preso parte anche personale del centro di recupero animali selvatici di Niviano e il proprietario dell’animale. Tali attività di monitoraggio sono proseguite fino alla mattinata di mercoledì quando il felino è stato rintracciato e bloccato in località Bersani in Comune di Gropparello all’interno di un’area cortilizia privata, su segnalazione del proprietario della medesima corte.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Forestale di Bettola, il Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Piacenza, i Carabinieri della Stazione di Carpaneto P.no e il CRAS di Niviano; quest’ultimo ha effettuato il recupero del felino utilizzando un sonnifero ed occupandosi poi del trasporto presso un centro adibito alla detenzione di animali esotici, nel quale l’animale verrà accudito.