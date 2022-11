Ruba un portafogli sul treno e si da allo shopping con le carte di credito della vittima, immortalato dalle telecamere e arrestato

Dopo una articolata indagine la Polizia Ferroviaria di Piacenza ha identificato l’autore di un furto perpetrato a bordo treno la scorsa estate. Si tratta di un 40enne, senza fissa dimora e con diversi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio. L’uomo, dopo aver derubato del portafoglio una viaggiatrice su un regionale per Ancona, ha poi effettuato diversi acquisti in esercizi commerciali piacentini utilizzando una delle carte di credito sottratte alla vittima. L’attività indagine, svolta attraverso una minuziosa visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza a bordo treno, incrociate con quelle acquisite dai negozi, ha consentito di risalire all’identità del presunto autore del furto, non nuovo alla commissione di reati contro il patrimonio e per questo attualmente detenuto in carcere. L’uomo dovrà ora rispondere davanti all’Autorità giudiziaria anche di quest’ultimo furto.