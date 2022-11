Dalla raccolta fondi organizzata dal Consorzio MioVolley 1.200€ per Fondazione Soleterre

Si è chiusa con la donazione di 1.200€ la raccolta fondi organizzata dal Consorzio MioVolley in favore di Fondazione Soleterre, organizzazione no profit in prima linea nell’emergenza Ucraina per garantire la sicurezza e il proseguimento delle cure salvavita ai piccoli pazienti oncologici rimasti coinvolti nella guerra. Soleterre in particolare si sta occupando di supportare cure a bambini oncologici e feriti di guerra, fornendo un sostegno concreto (farmaci, legna per inverno ecibo) a comunità e villaggi vicini alle zone di combattimento oltre all’accoglienza dei profughi in fuga dal Donbass.

La raccolta fondi ha visto protagonisti famiglie, tifosi e appassionati di pallavolo che hanno offerto un piccolo ma importante contributo alle attività, come testimoniato dal presidente di Fondazione Soleterre, Damiano Rizzi.

«Con i fondi raccolti il Consorzio MioVolley sosterrà le attività di Soleterre per l’emergenza in Ucraina: farmaci e materiale sanitario per reparti pediatrici in difficoltà e sostegno psicologico per bambini malati di cancro e loro genitori».

Grande soddisfazione emerge anche dalle parole di Giulio Costa, psicologo del Consorzio e volontario della Onlus.