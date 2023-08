Torna “Eroi a Grazzano & Grazzano Viscomics”, appuntamento il 26 e 27 agosto

Ora Pro Comics è lieta presentare la nuova edizione del Festival “EROI A GRAZZANO & GRAZZANO VISCOMICS 2023“.

L’evento, giunto alla dodicesima edizione, si svolge sabato 26 e domenica 27 agosto 2023 nel Borgo di Grazzano Visconti in provincia di Piacenza.

Organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Grazzano e MJC Eventi, sarà un fine settimana denso di appuntamenti, incontri con autori fumettisti, raduni e cosplay contest, concerti ed esibizioni.

Per appassionati di fumetti sarà allestita una mostra di oltre 60 tavole e illustrazioni, saranno presenti oltre 50 artisti nell’area self e artist con nomi di spicco del fumetto italiano e interessanti novità da scoprire tra i giovani autori.

Da non perdere il talk di sabato pomeriggio durante il quale verrà assegnato il “Premio Ora Pro Comics” e sarà lanciato il numero “zero” del fumetto di “Oepica” (www.oepica.it).

Oepica è il personaggio fantasy femminile che campeggia sulla locandina, creato alcuni anni orsono come madrina dell’evento e ora diventato fumetto autoprodotto all’interno di un progetto più ampio di contaminazione culturale tra fantasy, storia e archeologia.

Oltre all’area comics ci sarà spazio per il mercatino, un’area dedicata alla cultura giapponese e una serie di esibizioni dal vivo, sabato sera si svolgerà il concerto del gruppo rock “Cristoni D’Avena”. Grande spazio anche all’area cosplay con un calendario ricco tra raduni, parate, contest e sessioni fotografiche.

Ovviamente il borgo in stile medioevale di Grazzano Visconti è una meta turistica già molto frequentata per i suoi negozietti e per il buon cibo delle locande, in occasione del festival si aggiungeranno tante bancarelle e l’area ristorazione gestita dalla Pro Loco che con noi organizza l’evento e coordina il tutto.

In allegato la locandina, la copertina del numero zero di Oepica, il comunicato stampa ed il programma dell’evento.

INGRESSO GRATUITO

(tutte le informazioni su www.oraprocomics.it)