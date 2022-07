Esce di strada con l’auto lungo la via Emilia Pavese, muore un uomo di 80 anni: tragico incidente alle porte di Sarmato

Esce di strada con l’auto e perde la vita. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina lungo la via Emilia Pavese, alle porte del Comune di Sarmato. La vittima è un uomo di 80 anni, residente a Castel San Giovanni. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia stradale. Pare però che il conducente abbia perso il controllo del suo fuoristrada terminando la corsa in un campo adiacente alla carreggiata. I sanitari hanno tentato di prestare le prime cure del caso all’80enne, sbalzato dall’abitacolo nel corso dell’incidente, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco. Non è da escludere che l’uomo sia rimasto vittima di un malore che lo abbia portato a perdere il controllo dell’auto.