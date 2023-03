Escursionista cade in un dirupo per circa trenta metri, tragedia alla Pietra Parcellara: muore una donna – FOTO

AGGIORNAMENTO – Troppo gravi le ferite riportate dalla donna caduta alla Pietra Parcellara. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di oggi. La donna era impegnata in una passeggiata insieme ad alcuni familiari e amici quando, per motivi da chiarire, è precipitata per una scarpata compiendo un salto di circa trenta metri. Le persone che erano con lei hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L’intervento si è dimostrato complicatissimo fin da subito, dal momento che il punto della caduta non era raggiungibile per terra. Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino che con l’ausilio dell’elicottero sono riusciti a raggiungere la donna e riportarla in superficie. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. In seguito all’impatto le condizioni dell’escursionista era già apparse gravissime: la donna era priva di sensi e non è da escludere che, considerato anche il salto compiuto, la vittima sia morta sul colpo.

