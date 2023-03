Piacenza Pride del 27 maggio, il comune di Fiorenzuola non aderisce. Arcigay: “Amarezza”

Piacenza Pride, il Comune di Fiorenzuola non parteciperà alla manifestazione in programma il 27 maggio a Piacenza. Su proposta degli organizzatori dell’Arcigay, i consiglieri comunali della minoranza di centrosinistra hanno proposto l’adesione ufficiale alla giunta comunale guidata dal sindaco Romeo Gandolfi. L’amministrazione comunale ha però respinto la proposta.

Una notizia che Arcigay sostiene di aver appreso “con amarezza e dolore”.

L’associazione, in una nota, affianca il “no” di Fiorenzuola ad altre notizie considerate preoccupanti e che stanno interessando non tanto Piacenza quanto l’intero paese:

Il ministero dell’Interno ha obbligato il Comune di Milano a interrompere il riconoscimento e le registrazioni all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali. Questo a detrimento diretto degli interessi del bambino.

La commissione Politiche europee del Senato ha bocciato la proposta di regolamento europeo per il riconoscimento dei diritti dei figli anche (ma non solo) di coppie gay e l’adozione di un certificato europeo di filiazione.

È in discussione alla Camera una proposta di legge che cancella l’orientamento sessuale e l’identità di genere dai motivi di persecuzione e quindi dalle ragioni per richiedere la condizioni di asilo politico

C’è in atto una continua tendenza a ridurre e sminuire la possibilità di scelta per la donna sull’interruzione di gravidanza.

La nota dell’Arcigay

E’ chiaro che c’è in atto una battaglia per comprimere i diritti delle minoranze e delle donne.

Per questi motivi, ora più che mai, è necessario anche a Piacenza manifestare per una società attenta ai bisogni di tutti. Rischiamo di lasciare indietro sempre più persone, perché considerate diverse. E questo non è accettabile!

Invitiamo pertanto tutti i piacentini a sostenerci. In questo cammino verso il primo Piacenza Pride di sabato 27 maggio, i prossimi nostri eventi dove incontrarci e supportarci sono:

Sabato 25 Marzo dalle ore 20 al Circolo Arci Belleri, serata di Karaoke con nostro banchetto e gadgets

Domenica 26 Marzo in via Roma in occasione del mercato del riuso, saremo con nostro banchetto informativo

Domenica 2 aprile pranzo di raccolta fondi per il trenino arcobaleno di tutte le famiglie al locale Baciccia a Piacenza dalle ore 12:30 per tutti i bambini e bambine con le loro famiglie. Prenotazione al numero 3478488757

Giovedì 13 aprile ore 20:30 alla Cooperativa Infrangibile di Piacenza, cena di raccolta fondi per il trenino arcobaleno di tutte le famiglie, info e prenotazioni scrivendo a piacenza@arcigay.it.

In seguito forniremo alla cittadinanza le ulteriori iniziative e dettagli prima del Piacenza Pride. Insieme a tutta la comunità piacentina possiamo farcela!