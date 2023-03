Piacenza, Festa del Papà con i Mercanti di Qualità il 19 marzo in via Campagna.

Gli ambulanti, con le proposte 100% made in Italy, ripartono con le loro tappe sempre molto seguite. Il primo appuntamento del 2023 è domenica 19 marzo a Piacenza in via Campagna con la tradizionale e storica Fiera di San Giuseppe, in occasione della Festa del Papà.

Sui banchi presenti a Piacenza si possono trovare prodotti tipici, outfit alla moda di qualità e firmati, intimo e biancheria per la casa. Ma non solo perché la scelta può ricadere anche su fiori e piante, oggettistica e idee regalo per la Festa del Papà.

