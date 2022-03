Esplosione in un appartamento di Sant’Antonio, forte boato e tanta paura: si pensa a una fuga di gas

Esplosione in un appartamento di Sant’Antonio. I fatti sono accaduti nella serata di oggi, mercoledì 24 marzo. Interessato dall’incidente un condominio in via Da Bergamo. Forse una fuga di gas ha causato l’esplosione che ha dilaniato le finestre dell’appartamento e causato il ferimento di sette persone, fortunatamente tutte in modo lieve: si tratta di tre persone che abitano nell’appartamento e alcuni vicini di casa intervenuti subito dopo lo scoppio. Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona liberando gli ambienti dal fumo e dalle esalazioni.

Come detto, si pensa che all’origine dell’accaduto ci possa essere una fuga di gas ma serviranno ulteriori accertamenti per definire con precisione le cause.

I residenti, comprensibilmente, si sono riversati in strada ma l’edificio è stato comunque dichiarato agibile.