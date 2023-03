Espulso dall’area Schengen dopo una serie di reati, era invece a Piacenza: scoperto e rimpatriato.

Nella serata di ieri (19 marzo) le volanti hanno fermato alcuni cittadini extracomunitari per accertamenti.

Uno di questi, irregolare, con precedenti per reati commessi in Belgio, è stato espulso. Sul cittadino nordafricano gravava infatti anche un provvedimento di allontanamento dall’area Schengen emesso dalle medesime autorità belghe.

All’esito delle verifiche effettuate dall’ufficio immigrazione di Piacenza il cittadino è stato dapprima accompagnato presso giudice di pace per la convalida dell’espulsione e, successivamente, scortato alla frontiera di Malpensa. Il soggetto si trova già in volo verso il paese di origine.