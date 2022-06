Estate Farnese 2022, dal 15 giugno spettacoli dal vivo e cinema all’aperto: oltre cento eventi in programma

Per il secondo anno le antiche mura del cortile della vignolesca mole di Palazzo Farnese fungeranno da fondale sotto al cielo stellato: l’edizione numero due della rassegna “Estate Farnese” vedrà alternarsi per due mesi, a partire dal 15 giugno, concerti, danza, prosa, lirica, teatro e cinema. Una grande festa culturale per tutti. La rassegna è promossa dall’assessorato alla Cultura dal Comune di Piacenza e sarà una sorta di palcoscenico per Piacenza: “Ci prepariamo – commenta il sindaco Patrizia Barbieri – a vivere un’altra intensa stagione di alta qualità, il cui cartellone si annuncia ricco e composito, in grado di coinvolgere il tessuto del territorio e di valorizzare una pluralità di generi di spettacolo e, ancora una volta, gli storici spazi di Palazzo Farnese”.

Aggiunge l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi: “I piacentini torneranno a respirare aria di cultura nel cortile più suggestivo della città. Il Farnese per la seconda volta nella sua lunga storia è infatti sede dell’estate culturale piacentina, una rassegna in grado di valorizzare le sensibilità e le passioni di generazioni diverse, contribuendo ad aumentare l’attrattività del nostro territorio anche per i visitatori provenienti da città e regioni limitrofe”.

Ma quali saranno i primi spettacoli a caratterizzare l’Estate Farnese durante il mese di giugno? Si parte la sera del 15, alle 21.30, con “Peter Pan Musical” a cura dell’associazione culturale bolognese Fantateatro, uno spettacolo organizzato e promosso da Avis Piacenza in occasione della Giornata mondiale del Donatore: “Un musical rivolto a grandi e piccoli – spiega Giovanni Villa, vicario provinciale dell’Avis – ed ha lo scopo di ringraziare il grande esercito di donatori che negli anni bui del Covid non hanno mai smesso la loro attività”.

Si proseguirà con Patty Pravo il 22 giugno, un’intramontabile del pop italiano. Un concerto di brani straordinari e mai dimenticati che hanno accompagnato più generazioni. E ancora, successi, ricordi, aneddoti, contributi video, alcuni dei quali inediti con la voce narrante di Pino Strabioli. Sempre nel mese di giugno, il 25 andrà in scena “Michael Jackson Live Tribute Show”, con protagonista Sergio Cortes, uno degli impersonatori più popolari della rockstar scomparsa prematuramente nel 2009, a cui assomiglia sia per voce che per connotati fisici. Accompagnato da una band di otto elementi, Cortes eseguirà dal vivo i più grandi successi di Michael Jackson, da “Dangerous” a “Billie Jean”, da “Thriller” a “Smooth Criminal”, fino alla toccante “Heal the World”, per due ore di spettacolo ricco di emozioni. E ancora, Anna Foglietta, Toquinho, Dee Dee Bridgewater e molti altri.

Novecento posti a sedere con possibilità di prenotazione attraverso TicketOne o di acquistare direttamente i biglietti prima degli spettacoli alla biglietteria di Palazzo Farnese dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e la sera stessa degli spettacoli. Due ingressi, rispettivamente in piazza Cittadella e in largo Brigata Piacenza. Per informazioni consultare il sito www.estatefarnese.com oppure scrivere a info@estatefarnese.com e telefonare al 331.3821441.