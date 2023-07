Ettore Bassi legge “I promessi sposi” con la musica del maestro Beretta il 6 luglio a Travo

Ettore Bassi legge “I promessi sposi” con la musica del maestro Beretta.

Il maestro Marco Beretta torna alle Serate letterarie di Travo con uno spettacolo tratto da I promessi sposi di Alessandro Manzoni, il melologo per voce recitante e pianoforte Questo matrimonio non s’ha da fare, con il noto attore Ettore Bassi e la regia di Alberto Oliva.

L’appuntamento è per giovedì 6 luglio alle ore 21,15 nella piazzetta dell’asilo di Travo nell’ambito della rassegna culturale organizzata dal Comune di Travo e dedicata alla scrittrice Giana Anguissola.

I promessi sposi

Guidati dalla voce e dall’intensa interpretazione di Bassi e dalle musiche originali di Beretta, gli spettatori ripercorreranno i passaggi più significativi del romanzo, che racconta le vicende sentimentali di Renzo e Lucia, ma è soprattutto un prodigioso affresco di un’epoca e un’acuta, attualissima, analisi dell’animo umano.

«Nell’anno in cui si celebrano i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni ho voluto rendere omaggio alla sua arte componendo un melologo per voce recitante e pianoforte sui versi tratti dalla sua opera più famosa – rende noto il Maestro Beretta –, che tutti studiamo a scuola, spesso senza riuscire a capirne pienamente la grandezza».

Il melologo, mélos e lógos insieme, è una forma espressiva nata nel XVIII secolo per unire appunto la musica alla parola, e poi utilizzata da importanti compositori quali Liszt, Honeggher e Stravinskji, per citarne alcuni. «Ho scelto di comporre un melologo – prosegue Beretta –perché è un genere musicale che non sacrifica la parola ma anzi la esalta, come fosse una colonna sonora alle immagini che da essa scaturiscono».

Dopo lo spettacolo con Bassi e Beretta, nel mese di luglio le Serate letterarie proseguiranno con un programma molto ricco che porterà sul palco di Travo tanti autori nazionali con le loro ultime opere. Arriveranno, nell’ordine, Sandra Bonzi, Valerio Varesi, Stefano Ghigna, Sara Gambazza e Alessandra Selmi. «La nostra rassegna letteraria quest’anno ha un calendario davvero bello – è il commento dell’assessora alla Cultura Roberta Valla. Merito dello straordinario lavoro svolto da Cinzia Cassinari e Valeria Deplami della cooperativa Educarte, che è nostro partner organizzativo insieme a Travolibri, e anche del prezioso contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, a cui va il ringraziamento di tutta l’organizzazione».

Le Serate letterarie sono promosse dal Comune di Travo, patrocinate dal Ministero dei Beni culturali e dalla Regione Emilia-Romagna e sostenute dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L’ingresso agli eventi è libero.

INFO e AGGIORNAMENTI: www.gianaanguissolatravo.it.