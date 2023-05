L’unica vittoria è la Pace, Flash Mob a Piacenza e provincia il 16 maggio. Lovattini: “Le armi devono tacere” – AUDIO

L’unica vittoria è la Pace, Flash Mob a Piacenza e provincia il 16 maggio. Lovattini: “Le armi devono tacere”. L’esponente del territorio di Europe for Peace ha parlato dell’iniziativa a Radio Sound.

Il 16 maggio 2023 alle ore 11,30 , ogni singolo cittadino sarà invitato ad aderire all’iniziativa interrompendo per pochi minuti la propria attività e manifestando il proprio desiderio di Pace condividendo l’Appello di Europe for Peace.

La luce si accenderà soprattutto su quanto sta accadendo in Ucraina?

Siamo a favore della popolazione Ucraina, come di tutte le popolazioni, però diciamo che oggi le armi devono tacere! Credo sia la prima volta che un flash Mob si rivolga a tutta la popolazione. In particolare le campane delle Chiese saranno invitate a suonare a feste e alle ore 11.30, tutti abbandoneremo le nostre attività scendendo in strada con un fazzoletto bianco per dire che noi vogliamo la pace!

Desiderio di Pace, Flash Mob a Piacenza e provincia: AUDIO INTERVISTA

Le realtà che partecipano all’iniziativa di Europe for Peace

Acli – Anpi – Amnesty – Arci – Arcigay Piacenza Lambda – Associazione Arcangelo Dimaggio.

Associazione promozione sociale ok club – Attac – Auser – Azione Cattolica – Caritas Diocesana – Centro Culturale Islamico Pontenure.

Cgil,Cisl,Uil – Circolo Arci Amici del Po – CPP – Comunità Giovanni XXIII – Comitato Donna, Vita, Libertà – Donne in nero.

Emergency – Engagement pour la charité ONG ASBL ODV – Fabbrica e Nuvole –Fiab Piacenza Amolabici – Laboratorio Mondialità Consapevole.

Legambiente – Mlal – Mondo Aperto – Movimento Cristiano Lavoratori – Movimento di Cooperazione Educativa.

ODV RicicliAMO for Africa – Protezione della giovane di Piacenza – Punto Incontro “Don Eliseo Segalini” – Rete Radié Resch – Unicef.