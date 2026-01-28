Bilancio positivo per il progetto Euthentic Voices, Consulta degli Studenti candidata a un premio europeo

La Consulta provinciale degli Studenti presenterà la propria candidatura al Premio europeo Carlo Magno per la Gioventù, proponendo il progetto Euthentic Voices promosso dal Consorzio Sol.Co. in partenariato con Comune di Piacenza, Consulta Provinciale Studenti, Rete Piacenza Orienta, enti di formazione Tutor e Don Orione, con il sostegno della Regione Emilia Romagna, nell’ambito del bando per la promozione della cittadinanza europea.

La chiusura del progetto

Un progetto già concluso nelle sue attività principali, che trova ora un momento di chiusura simbolica e di rilancio dei suoi esiti, traducendo concretamente gli apprendimenti dei giovani coinvolti in una prospettiva europea di partecipazione attiva e cittadinanza consapevole.

La notizia è stata condivisa nel pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, presso la sede della rappresentanza studentesca nel Palazzo della Provincia, durante l’incontro che è stato occasione per presentare il video realizzato da Gero Guagliardo, già pubblicato sul canale YouTube del Comune di Piacenza, che sarà veicolato anche sulle pagine web e social di tutti i partner, a documentazione del percorso.

Giornalismo partecipativo

Euthentic Voices si è sviluppato attraverso tre workshop di giornalismo partecipativo, affiancati da un momento di restituzione e dibattito e da uno spettacolo teatrale, configurandosi come un percorso di formazione e confronto rivolto al mondo della scuola che ha coinvolto, in via prioritaria, i rappresentanti di istituto delle scuole secondarie di secondo grado, i componenti della Consulta provinciale degli Studenti, le redazioni delle testate scolastiche e alcune classi dei corsi professionali di Tutor e Don Orione.

“Raccontare il presente con una voce critica”

“Euthentic Voices è un progetto che ha saputo dare spazio e strumenti alle ragazze e ai ragazzi – sottolinea l’assessore a Politiche Giovanili, Agenda 2030 e Next Generation EU Francesco Brianzi – mettendoli nelle condizioni di raccontare il presente con una voce critica, consapevole e autentica. Il valore di questo percorso sta nel lavoro fatto su educazione civica, linguaggi contemporanei e dimensione europea, ma anche nell’aver costruito un dialogo concreto tra le redazioni scolastiche e il mondo dell’informazione, locale e nazionale, favorendo un confronto diretto con il giornalismo professionale.

La candidatura al Premio Carlo Magno

La candidatura al Premio Carlo Magno rappresenta un passaggio coerente: non un punto di arrivo, ma l’apertura di una prospettiva che riconosce le nuove generazioni come risorsa per la comunità e per l’Europa. Un ringraziamento va alla Regione Emilia-Romagna per aver sostenuto il progetto, a Sol.Co., all’Ufficio Scolastico, alla Consulta Provinciale degli Studenti e a tutta la rete di partner per il grande lavoro svolto, in continuità con le progettualità delle annualità precedenti come Scelgo io e Corner of Europe, che stanno contribuendo a rendere Piacenza sempre più europea.”

Gli incontri formativi erano stati affidati a professionisti del giornalismo e della narrazione: la giornalista freelance Sofia Nardacchione, esperta di storytelling, Federico Lacchè, giornalista radiofonico e autore di podcast di Open Group e Mattia Motta, giornalista e videomaker, collaboratore de Il Manifesto e già segretario generale aggiunto della Federazione nazionale della Stampa italiana. Attraverso linguaggi diversi – scrittura, audio e video – i partecipanti hanno potuto sperimentare modalità di espressione e narrazione capaci di valorizzare esperienze, punti di vista e istanze delle giovani generazioni.

Resta, al di là della chiusura del progetto, lo spazio per il protagonismo studentesco e per nuove pratiche di racconto e impegno civico sul territorio.

