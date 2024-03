Ex caserma Zanardi Landi, Zanardi (FdI): “Perché l’area è riservata alle scuole e non aperta al pubblico?”

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione scritta riguardante l’area facente parte del parcheggio pubblico di via Malta ove prima insisteva il compendio immobiliare denominato “ex Caserma Zanardi Landi”, ora demolite.

Zanardi rileva: “a seguito della demolizione delle strutture si è ricavata un’area piana all’interno del parcheggio che attualmente non è accessibile a tutti ma riservata al Liceo statale “G. Molino Colombini” e al Liceo scientifico statale “Lorenzo Respighi – prosegue – ho ricevuto in merito segnalazione da parte dei cittadini che non si spiegano per quale ragione tale area sia riservata esclusivamente ai predetti licei e non sia invece stata messa a disposizione dell’intera comunità, considerando sia che molti cittadini lavoratori posteggiano nel parcheggio in questione e frequentemente, non riuscendo a trovare un posto “bianco” gratuito libero, devono pagare il ticket nei posti blu che sappiamo non essere proprio a buon mercato, sia che tale area nel pomeriggio non è sfruttata, visto che la maggior parte di coloro che vi parcheggiano ne hanno necessità – per ovvie ragioni – solo alla mattina”.

L’esponente di Fratelli d’Italia, dunque, chiede lumi all’amministrazione, domandando: “se esiste una convenzione tra enti (Comune, Provincia, Demanio), come si presume, in merito alle modalità di utilizzo dell’area oggetto della presente interrogazione e quali siano i relativi termini e nel caso quali siano le motivazioni per le quali si è ritenuto di mettere a disposizione l’area ad altri enti e non mantenerne la disponibilità e di destinare tale area, direttamente o tramite convenzione con altri enti, ad un utilizzo riservato ad alcuni utenti e non ad altri, auspicando che si valutino alternative”.