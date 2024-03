Sordità, Murelli (Lega): “Tema da evidenziare, una pandemia silenziosa”

“È importante evidenziare il ‘tema sordità’ in vista della Giornata Internazionale dell’orecchio e dell’udito, il prossimo 3 marzo e, oggi, alla presenza di esperti della Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale (SIOeChCF) e della Società italiana di audiologia e foniatria (Siaf), tra cui anche il vicepresidente, Prof. Cuda, primario di otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Piacenza, in Senato abbiamo trasformato una pandemia silenziosa in una pandemia di ascolto. In Italia, riguarda 13 milioni di persone: in particolare, 3 milioni con problematiche gravi”.

“È dovere delle Istituzioni porre la giusta attenzione a una materia che coinvolge la vita sociale e lavorativa di queste persone a tutte le età. La salute dell’orecchio, infatti, è basilare anche per il benessere del paziente a 360 gradi. Proprio per questo, come Lega presenteremo una proposta di legge che includa le richieste presentate oggi e che preveda anche un Osservatorio nazionale. Questo perché dobbiamo prestare attenzione ai dati e ai trend in crescita e affrontare con competenza specialistica il problema dell’ipoacusia”.

Così in una nota la senatrice piacentina della Lega, Elena Murelli, componente della commissione Affari sociali e promotrice dell’iniziativa dal titolo “Sordità: una pandemia silenziosa”, che si è tenuta oggi a Palazzo Madama.