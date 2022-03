Ex Manifattura Tabacchi, il sindaco Barbieri: “Da questa giunta un progetto strategico per la città, dal PD solo propaganda faziosa”

“Il progetto di una nuova scuola media e di una palestra, oltre ad interventi sulla residenzialità agevolata, destinatario del finanziamento PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) di 11 milioni di euro, è aggiuntivo rispetto ad un più ampio intervento, già in fase esecutiva da parte del privato, di riqualificazione dell’area dell’ex Manifattura Tabacchi all’Infrangibile. Il progetto finanziato è stato proposto, voluto e approvato dalla Giunta che rappresento il 10 marzo 2021, che lo ha ritenuto strategico per dare ulteriori servizi al quartiere all’interno di un intervento di recupero e rifunzionalizzazione di un’area a due passi dal centro storico”. A sottolinearlo è il sindaco Patrizia Barbieri, che aggiunge: “Il termine per la firma della relativa convenzione tra il Ministero e il Comune per dare esecutività al finanziamento e allo stesso progetto non era e non è il 31 marzo, così come erroneamente sostenuto dai rappresentanti del PD, ed è stato più volte chiarito dallo stesso Ministero. Infine, la firma sulla convenzione tra Ministero e Comune di Piacenza è stata apposta dopo i chiarimenti forniti dal Ministero lo scorso 28 marzo e fortemente voluti dall’Amministrazione comunale e dal soggetto esecutore privato per non vedere vanificati gli sforzi profusi sul progetto a seguito del cambio di paradigma introdotto in corsa dallo stesso Ministero: un dubbio, questo, evidentemente ben fondato, dato che è stato condiviso da altre amministrazioni destinatarie di analogo finanziamento”.

“Questi sono i fatti, incontrovertibili – chiosa il sindaco – su ognuno dei quali nullo è stato l’intervento del segretario provinciale del PD, Carlo Berra, o della sua deputata Paola De Micheli, se non per il goffo tentativo prima di spargere confusione e mala informazione e poi di intestarsi progetti e meriti non propri. Quello dei rappresentanti del PD è un comportamento – prima sulla metropolitana leggera, oggi sull’ex Manifattura Tabacchi – inaccettabile, non solo squalificante per loro e per la parte politica che rappresentano, ma soprattutto irrispettoso nei confronti dei piacentini. Mi auguro di non dover assistere, nei prossimi giorni, a una deriva propagandistica che, con il solo scopo di infangare gli avversari politici e tentare con ogni mezzo di conquistarsi qualche voto e una poltrona, non tiene in nessun conto il bene di Piacenza e della nostra comunità”.