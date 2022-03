Autorevole pubblicazione riconosce il primo posto per il numero di interventi di impianti Cocleari e su orecchio medio alla Casa di Cura Piacenza – AUDIO

Un’importante pubblicazione del Programma Nazionale Esiti (PNE) da parte del Ministero della Salute riconosce alla Casa di Cura Piacenza la qualità di primo Centro in Italia per volume di Interventi Chirurgici per la Cura dell’Orecchio Medio e il primato per Interventi Chirurgici per gli Impianti Cocleari.

E’ un importantissimo riconoscimento del nostro lavoro – spiega il Dottor Antonio Caruso specialista in Otorinolaringoiatria del Gruppo Otologico della Casa di Cura Piacenza – frutto di un aumento degli interventi avvenuto presso il nostro istituto negli ultimi anni. E’ un centro dove si fa maggior chirurgia ad alto livello per questo tipo di patologie.

Un’eccellenza che parte da Piacenza

Si è un’eccellenza piacentina, nazionale e anche mondiale perché operiamo persone che provengono da tutto il mondo. La fama del nostro gruppo, grazie alle pubblicazioni scientifiche e da libri che abbiamo pubblicato, ha raggiunto ormai tutto il mondo.

I dati del Programma sono relativi all’anno 2020 (anno di inizio pandemia) in quanto questa valutazione viene pubblicata dal Ministero della Salute ogni due anni. È un dato profondamente significativo pensando a quanto il Covid abbia ostacolato e/o posticipato interventi di tutti i tipi proprio per l’intero anno 2020.

Nonostante il Covid – prosegue il Dottor Caruso – l’attività però è proseguita. Noi non abbiamo interrotto il nostro rapporto con i pazienti e con le nostre sale operatorie. Ovviamente abbiamo modificato l’attività aumentando l’attenzione e i controlli sul personale e sui pazienti in modo di assicurare comunque una continuità di prestazione. In particolare questo è dimostrato anche dai dati del PNE: non abbiamo avuto nessuna flessione, anzi un continuo incremento, grazie a questa capacità di controllo. Quindi abbiamo cercato di convivere con il periodo legato al Covid pur garantendo la continuità assistenziale.

Cabina audiometrica

La Casa di Cura Piacenza è il primo Centro che si dedica in maniera ultra-specialistica alle malattie dell’orecchio e della base cranica.

A ciò si aggiunge la recente inaugurazione di una nuova e moderna cabina audiometrica che va ad incrementare la qualità delle apparecchiature – in uso presso il Gruppo Otologico – in grado di effettuare una valutazione acustica migliore e più approfondita mediante esami che si effettuano con l’ausilio di software più moderni. Tale cabina presenta un’elevata insonorizzazione, sette casse altoparlanti al proprio interno, una parete con pannelli fonoassorbenti e la possibilità di utilizzare un software ultra moderno che permette una più ampia risoluzione nei test audiometrici”.

Il team di professionisti del Gruppo Otologico e l’ausilio di apparecchi e cabine all’avanguardia giocano un ruolo cruciale nello studio delle patologie dell’orecchio e nella riabilitazione uditiva e vocale.

AUDIO intervista al Dottor Antonio Caruso specialista in Otorinolaringoiatria del Gruppo Otologico della Casa di Cura Piacenza